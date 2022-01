Audiences TV prime 6 janvier 2022 : « Mon ange » leader sur TF1, « Why Women Kill » puissant sur cibles

5 ( 6 )

Audiences TV prime 6 janvier 2022. Hier soir belle victoire de TF1 avec la mini-série de TF1 « Mon ange » portée par Muriel Robin.







Publicité











Publicité





4.77 millions de curieux pour les deux premiers épisodes et 24.6% de part de marché sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).

Audiences TV prime 6 janvier 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec le premier numéro de 2022 du magazine « Envoyé Spécial ». Les reportages du jour ont suscité l’intérêt de 2.09 millions de Français, soit 10.7% des téléspectateurs.

Sur M6 « Why Women Kill » démarre doucement avec 2.06 millions de fans et 10.4% de part de marché. Notez toutefois une place de leader sur cibles avec 24% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 21% auprès du public de moins de 50 ans.



Publicité





#audiences #Whywomenkill

🥇@M6 se classe leader auprès des FRDA-50 et des -50 ans 🌹24% auprès des FRDA-50

👩21% auprès des -50 ans

🔪2,1M° tlsp (pic à 2,6M°) pic.twitter.com/AhFbNCV0oT — M6Pro (@M6pro) January 7, 2022

Assez loin derrière on retrouve France 3 avec la première diffusion en clair du film « Le collier rouge ». Emmené par François Cluzet, il n’a convaincu que 1.76 million de personnes (8.4% de pda).

France 5 complète le top 5 avec son documentaire en rediffusion « Et si la Terre était unique ? » vu ou revu par 935.000 téléspectateurs (pda 4.5%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note