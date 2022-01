Demain nous appartient du 28 janvier : Karim fait une découverte sur Andréa (résumé + vidéo épisode 1110 en avance)

5 ( 3 )

Demain nous appartient du 28 janvier 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1110 de DNA – Alors que Maxime est de retour à Sète ce soir dans votre série « Demain nous appartient », Karim enquête sur Andréa. Et il fait une découverte sur son passé : il a perdu ses parents tôt et sa mère ressemblait étrangement à Chloé… Anna pense qu’il a pu faire une fixation sur elle.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1110



Karim poursuit son enquête sur Andréa Delmont. Lui et Anna apprennent qu’Andréa a été privé très tôt de sa famille. En fouillant dans son passé, Karim et Anna découvrent que sa mère ressemblait trait pour trait à Chloé.

La relation de Marianne et Flore est plus tendue que jamais. Jérôme Marquis continue de s’intéresser à Chloé. Noor se retrouve malgré elle au cœur d’un triangle amoureux. Un jeu de pouvoir se crée entre Victor et Raphaëlle, cette dernière ne reculant devant rien pour affirmer son autorité.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1110 du 28 janvier 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

