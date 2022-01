Ici tout commence du 28 janvier : Laetitia et Guillaume se disputent (résumé + vidéo épisode 324)

5 ( 5 )

Ici tout commence du 28 janvier, résumé et vidéo de l’épisode 324 – Il y a déjà de l’eau dans le gaz entre Guillaume et Laetitia ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, Laetitia reproche à Guillaume de se laisser manipuler par Clotilde au sujet du bébé… Elle pense qu’elle utilise le bébé pour le récupérer et Guillaume veut l’élever avec elle.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 324



Souleymane est plus que jamais motivé depuis qu’il travaille au potager. Antoine est impressionné par tous ses efforts et prend une bonne résolution. Il va encourager son fils et lui faire davantage confiance.

A l’institut, les rebondissements dans la vie amoureuse de Guillaume sont sur toutes les lèvres. De retour de stage, Célia prend des initiatives qui bouleversent le service. Antoine se réjouit de voir son fils s’investir, mais Souleymane a un comportement de plus en plus inquiétant.

Ici tout commence – extrait vidéo du 28 janvier

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

