Plus belle la vie : ce soir, l’hôtel change de nom (résumé + vidéo épisode 4465 PBLV du 28 janvier 2022)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4465 du vendredi 28 janvier 2022 – C’est le grand jour pour l’hôtel ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, tandis que Luna et Bastien collaborent avec la police pour libérer Elodie, Hugo se charge de l’inauguration de l’hôtel. Et il est temps de dévoiler le nouveau nom de l’hôtel : le Zéphyr !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4465

Bastien explique à ses enfants qu’ils vont devoir faire l’inauguration sans Luna et lui. Ils partent devant des invités qui hallucinent. Dans la villa de Carrillo, Elodie panique face à lui. Dehors, la police est en poste mais ils doivent faire diversion avant de donner l’assaut. Boher a une idée mais c’est risqué. Bastien et Luna se mettent en évidence de façon à ce qu’Herrera les braque. Ce dernier est braqué à son tour par la BRI et se fait arrêter. A l’intérieur de la villa, la police arrive à temps pour arrêter Carillo qui forçait Elodie à se déshabiller. Elodie tombe dans les bras de Bastien qui a une dernière faveur à demander à Revel…



Rochat retrouve le foyer dans un état lamentable et Mouss compte appliquer sa nouvelle méthode. Il envisage de nommer Betty responsable du foyer : elle doit s’assurer que le foyer soit nickel et bien tenu. En échange, Mouss pourra obtenir un budget pour rendre le foyer agréable. Betty accepte. Elle récupère les clefs du foyer mais Betty reste Betty et organise une méga fête au foyer le soir…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4465 du 28 janvier

