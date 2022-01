Demain nous appartient du 7 janvier : que cache Pierre ? (résumé + vidéo épisode 1096 en avance)

4.7 ( 6 )

Demain nous appartient du 7 janvier 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1096 de DNA – Pierre est prêt à tout pour coincer la fausse Zoé ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et même à présenter ses excuses à Zoé et Aurore alors qu’en réalité, il s’agit d’n plan qu’il a monté avec sa petite fille, Sofia…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1096



Pierre est prêt à tout pour arriver à ses fins. Il décide de se réconcilier avec ses filles et admet que Zoé est vraiment sa fille. L’important pour eux maintenant, c’est de rattraper le temps perdu…

Sofia et Pierre montent un plan pour convaincre Aurore. Celle-ci rencontre des difficultés dans sa relation avec sa sœur. Les choses vont mal pour Nathan, mais il peut compter sur le soutien d’une nouvelle alliée. Effondrée, Flore doit faire face à une nouvelle difficile.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 1096 du 7 janvier 2022

