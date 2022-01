Demain nous appartient spoilers : Andréa va trop loin, Flore se venge, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 24 au 28 janvier)

3.7 ( 3 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 24 au 28 janvier 2022 – Le week-end commence et comme chaque samedi, il est temps d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le comportement d’Andréa, qui va beaucoup trop loin.







Publicité





En effet, la petite Céleste va se retrouvée hospitalisée par la faute d’Andréa. Chloé décide alors de le virer mais Andréa n’hésite pas à la menacer ! Il porte plainte contre elle pour licenciement abusif.

Et alors que Flore est toujours en vie, elle décide de se venger de Chloé et Alex… A l’hôpital, elle utilise sa position pour faire un signalement pour maltraitance ! L’aide sociale à l’enfance débarque chez eux, ils risquent de perdre la garde de Céleste.



Publicité





Quant à Martin, il doit faire face au retour de Jules. Il veut qu’il vienne vivre avec Virginie et lui à Lyon. Mais Martin ne veut pas briser sa relation avec Nordine, il décide finalement de rompre avec Virginie.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 24 au 28 janvier 2022

Lundi 24 janvier (épisode 1106) : Le comportement d’Andréa est de plus en plus inquiétant. Alex culpabilise à cause du geste de Flore. Lilian doit faire face à une nouvelle catastrophique, mais il trouve du soutien auprès de sa jeune infirmière. Raphaëlle élabore une stratégie pour le procès de Nathan. Le jeune homme se rapproche d’Angie.

Mardi 25 janvier (épisode 1107) : Le soulagement est de courte durée pour Alex et Chloé. Celle-ci doit faire face à une réaction violente de la part d’Andréa. Nordine et Jules se battent pour l’attention de Martin. Tiraillé entre Christelle et Sylvain, Tristan ne supporte plus leur attitude à son égard.

Mercredi 26 janvier (épisode 1108) : Intégrée au cabinet de Raphaëlle, Soraya a un premier client inattendu. A bout de nerfs, Chloé craque complètement. Jules essaie de mettre fin à la relation entre Nordine et Martin tandis que ce dernier doit faire face à une décision difficile. Angie est inquiète : Nathan a un comportement très étrange en sa présence. Elle demande conseil à Jahia.

Jeudi 27 janvier (épisode 1109) : Chloé et Alex doivent affronter les conséquences de la décision de Flore. Alex décide de confronter cette dernière. Poussé par Gabriel, Timothée fait sa déclaration à son crush. Mais la réaction de la jeune femme n’est pas celle qu’il attendait… Malgré l’aide de son étrange confidente, Nathan ne parvient pas à annoncer la vérité à Angie.

Vendredi 28 janvier (épisode 1110) : La relation de Marianne et Flore est plus tendue que jamais. Jérôme Marquis continue de s’intéresser à Chloé. Noor se retrouve malgré elle au cœur d’un triangle amoureux. Un jeu de pouvoir se crée entre Victor et Raphaëlle, cette dernière ne reculant devant rien pour affirmer son autorité.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 24 au 28 janvier 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note