« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 18 février 2022

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 11 février 2022 – En ce début de week-end, si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » et curieux de découvrir ce qui vous attend, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 14 au 18 février 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Patrick et Babeth découvrent la vérité concernant Raphaël. On leur a échangé leur bébé à la maternité et en pleine souffrance, ils sont bien décidé à tout faire pour retrouver leur fils biologique !

Pendant ce temps là, Rochat est amoureux et prêt à tout. Même à se laisser influencer…



Lundi 14 février 2022, épisode 4476 : Tandis que Patrick et Babeth font une terrible découverte, Rochat s’apprête à célébrer un heureux évènement. De son côté, Karim est sur le point de vivre de surprenantes retrouvailles.

Mardi 15 février 2022, épisode 4477 : Alors que Babeth s’enfonce dans la douleur, Patrick passe à l’action. Tandis que Rochat est aveuglé par son histoire d’amour, Baptiste cherche l’approbation de sa hiérarchie dans sa nouvelle vocation.

Mercredi 16 février 2022, épisode 4478 : Muée par une lueur d’espoir, Babeth passe elle aussi à l’action. Tandis que Karim cherche à être fixé concernant Elsa, Baptiste prend une initiative qui risque de lui couter cher.

Jeudi 17 février 2022, épisode 4479 : Alors que Patrick et Babeth tiennent une piste sérieuse, Barbara s’apprête à prendre une décision sans précédent. De son côté, Baptiste subit les conséquences de son héroïsme.

Vendredi 18 février 2022, épisode 4480 Tandis que Patrick et Babeth font face à l’impensable, Rochat se montre très influençable par amour. De son côté, Bilal tente le tout pour le tout afin d’éviter la pire des réputations.

