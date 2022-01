Ici tout commence spoilers : Louis directeur, Maxime doit faire un choix, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 17 au 21 janvier)

3.8 ( 4 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 17 au 21 janvier janvier 2022 – C’est le début du week-end et comme toujours, il est temps d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Ici tout commence ». En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par la prise de fonction de Louis, nommé nouveau directeur de l’institut après sa victoire.







Louis décide de virer Théo du Double A pour y placer Enzo à sa place. Il vire également la cheffe Listrac et se met une grosse partie de l’institut à dos.

Mais Maxime n’a pas dit son dernier mot ! Il va réussir à convaincre Enzo de l’aider à faire éclater la vérité. Enzo lui envoie les photos du carnet d’Auguste Armand, Teyssier reconnait son écriture et jubile. Quant à Maxime, il doit désormais faire un choix entre partir à San Francisco ou rester à l’institut.



De son côté, Guillaume est toujours pris entre Laetitia et Clotilde. Face à son indécision, Laetitia fait le choix de tout arrêter.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 17 au 21 janvier 2022

Lundi 17 janvier (épisode 316) : A l’Institut, Louis prend ses nouvelles fonctions. Mais Maxime est bien décidé à rétablir la vérité. Jaloux de Zacharie, Gaëtan décide de le confronter. Rose tente d’aider Souleymane, qui est depuis quelques temps tourmenté.

Mardi 18 janvier (épisode 317) : Dans sa quête de vérité, Maxime se retrouve face à un mur lorsqu’il demande l’aide d’Enzo. De son côté, Tom prend une décision radicale. A la table des Rivière, Gaëtan vrille à la pensée de Noémie avec un autre que lui.

Mercredi 19 janvier (épisode 318) : A l’Institut, les masques tombent et la vérité éclate en pleine épreuve du concours. Alors que Clotilde a l’espoir de voir son couple repartir, Laetitia manque de flancher face à Guillaume. Aux marais salants, Tom n’en a pas fini avec son hâter.

Jeudi 20 janvier (épisode 319) : Stupeur à l’Institut, Louis est introuvable. Claire et Charlène remuent ciel et terre, s’attendant au pire. De son côté, Guillaume est contraint de faire un choix délicat pour protéger Laetitia. Hortense fait une surprenante proposition à Mehdi.

Vendredi 21 janvier (épisode 320) : Alors que Claire tente de se réconcilier avec son fils, Maxime fait face à un dilemme. Dans les vestiaires, Greg et Lionel font une surprenante découverte. Appelée en renfort, Lina, la mère de Mehdi, fait son retour à l’Institut.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 17 au 21 janvier 2022

