« Des racines et des ailes » du mercredi 12 janvier 2022 : ce soir « Sur les chemins des Alpes du Sud » sur France 3

4.8 ( 5 )

« Des racines et des ailes » du 12 janvier 2022. Ce soir sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV , numéro inédit de votre magazine « Des racines et des ailes ». Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne pour découvrir « Sur les chemins des Alpes du Sud ».







Publicité











Publicité





« Des racines et des ailes » du 12 janvier 2022 : sommaire et reportages

Dans ce numéro inédit, Carole Gaessler nous fait découvrir l’histoire des chemins des Alpes du Sud. L’occasion de partir à la rencontre de celles et ceux qui vivent au cœur des montagnes les plus australes du massif alpin français. Des personnalités engagées, passionnées, innovantes, très attachées à leur environnement et à leur patrimoine.

Christophe Ballan, pilote d’hélicoptère, est un rouage essentiel à la vie de son territoire. Nous suivons ce spécialiste de l’héliportage dans des zones difficiles d’accès, à la rencontre de trois personnalités fortes qui ont fait appel à lui, pour acheminer des provisions, des matériaux ou pour survoler les plus beaux sommets.

Nous faisons tout d’abord la connaissance de Nans Mingeaud, berger dans le Mercantour et personnage haut en couleur. Au début de l’été, il rejoint, en famille, sa cabane d’estive, avec son troupeau de brebis. Une transhumance à cheval, semée d’embûches.



Publicité





Puis Antide Viand, l’administrateur du magnifique monastère franciscain de Saorge. Il termine une campagne de restauration de plusieurs années. Bâti à l’écart de l’un des plus beaux villages perchés des Alpes-Maritimes, cet édifice recèle de magnifiques décors baroques.

Enfin, Thibaut Blais, un photographe alpiniste, réputé pour ses clichés uniques des Alpes, nimbés de lumières singulières. Il cherche, avec le pilote d’hélicoptère, un lac d’altitude, dans lequel se reflète un sommet enneigé. Une quête qui les mène de la vallée de la Clarée au massif des Ecrins.

Déborah Courron, elle aussi, fait preuve de détermination. Cette jeune agricultrice a décidé d’exploiter un trésor jamais cultivé : des fleurs sauvages, qu’elle a récoltées sur les hauteurs d’Isola. Un pari difficile mais réussi. Elle fournit une grande marque de cosmétiques de luxe, grâce à sa production.

Autre défi : la restauration fidèle d’un chef-d’œuvre de l’architecture Art déco, la Villa Bleue à Barcelonnette. Géraldine et Pierre Gosselin sont tombés fous amoureux de cette maison unique, l’une des 50 Villas Mexicaines construites dans la vallée de l’Ubaye. Elles témoignent de l’histoire épique des tisserands partis chercher fortune en Amérique à la fin du 19è siècle.

Pour finir, l’architecte Frédéric Géraud nous conduit dans le Dévoluy. Il a conçu ici l’une de ses créations les plus innovantes : un chalet contemporain qui s’inspire de l’architecture traditionnelle en bois de mélèze des Hautes-Alpes. Avec ses formes épurées et ses immenses baies vitrées ouvertes sur un panorama grandiose, la construction de Frédéric est un modèle du genre.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note