Ici tout commence du 14 janvier : Louis provoque Clotilde (résumé + vidéo épisode 315)

Ici tout commence du 14 janvier, résumé et vidéo de l’épisode 315 – Alors que la finale du concours aura lieu ce soir dans votre feuilleton « Ici tout commence ». Et on peut dire que Louis y va plus confiant que jamais ! Il parade devant Clotilde dans le fauteuil de directeur…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 315



Louis jubile devant Clotilde alors qu’il s’est installé dans le fauteuil de directeur de Teyssier. Il est confiant de remporter le concours et se voit déjà à la tête de l’Institut ! Face à l’arrogance de Louis, Clotilde change de camp et décide de tout faire pour le voir échouer.

Pour faire avancer leur couple, Hortense tente de se détacher de Mehdi qui remarque à peine son absence. Le lendemain de la soirée, Gaëtan découvre avec qui Noémie a passé la nuit.

Ici tout commence – vidéo premières minutes du 14 janvier

