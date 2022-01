Ici tout commence spoilers : le concours commence, Noémie se venge, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 10 au 14 janvier)

4 ( 4 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 10 au 14 janvier janvier 2022 – Le concours commence lundi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le début du concours de la meilleure école de cuisine de France.







Clotilde évincée par Teyssier, elle le prend mal et monte tout l’institut contre Maxime ! Ce dernier découvre que la cheffe qui accompagne Elodie lui fait subir du harcèlement psychologique et n’hésite pas à la violenter… Il est hors de lui et quand Antoine lui annonce qu’ils ne peuvent rien faire, Maxime veut arrêter le concours !

Maxime et Teyssier peinent à contrer Louis. En fin de semaine, Clotilde décide enfin de se ranger de leur côté. Elle est prête à tout pour que Louis échoue.



Noémie se venge de Gaëtan. Elle organise une fête et passe la nuit avec un autre homme…

De son côté, Guillaume est toujours entre Clotilde et Laetitia. Il décide de fêter son anniversaire de mariage avec Clotilde. Laetitia est triste et n’arrête pas de lui envoyer des messages… Guillaume n’en peut plus et la recadre.

Quant à Hortense et Mehdi, les choses ne s’arrangent pas.

Lundi 10 janvier (épisode 311) : L’ego blessé de Clotilde la pousse à répandre des rumeurs sur son meilleur élève, quitte à retourner contre lui ses camarades de classe. Alors qu’il essaie de calmer la haine qu’on lui voue, Tom attise la colère de ses détracteurs. Malgré une tentative de réconciliation, le comportement de Souleymane agace Antoine.

Mardi 11 janvier (épisode 312) : Alors qu’il se prépare pour le concours, Maxime découvre le véritable visage de l’une des concurrentes et remet en cause sa participation. Tom essaie de reprendre le cours de sa vie après ce qu’il a vécu, tandis que Clotilde tente de convaincre Guillaume de revenir sur sa décision.

Mercredi 12 janvier (épisode 313) : Maxime et Teyssier rencontrent des difficultés pour faire tomber Louis. A l’issue de la deuxième épreuve, le chef Sarran et le jury font face à un dilemme. Clotilde espère raviver la flamme avec Guillaume, mais Laetitia décide de sortir le grand jeu. Au potager, c’est l’heure de la confrontation entre Antoine et Souleymane.

Jeudi 13 janvier (épisode 314) : Pour contrer Louis, Teyssier et Maxime cherchent une nouvelle stratégie et de nouveaux alliés. En plein conflit, Hortense confie à Mehdi ses doutes sur leur relation. Décidée à ne pas se morfondre, Noémie organise une fête et remue le couteau dans la plaie de Gaëtan.

Vendredi 14 janvier (épisode 315) : Face à l’arrogance de Louis, Clotilde change de camp et décide de tout faire pour le voir échouer. Pour faire avancer leur couple, Hortense tente de se détacher de Mehdi qui remarque à peine son absence. Le lendemain de la soirée, Gaëtan découvre avec qui Noémie a passé la nuit.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 10 au 14 janvier 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

