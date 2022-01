Ici tout commence spoilers : Teyssier et Maxime s’unissent, une rupture, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 3 au 7 janvier)

4.4 ( 9 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 3 au 7 janvier 2022 – Alors qu’une nouvelle année débute, comme chaque samedi, il est temps pour les accros à la série quotidienne « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui les attend ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir. Rappelons qu’un épisode supplémentaire sera diffusé lundi à 18h.







On peut vous dire que la semaine va être compliquée pour Louis, que beaucoup soupçonnent de ne pas être honnête au sujet de ses nouvelles recettes.







Maxime va découvrir la vérité et à l’approche du concours, il va s’unir avec Teyssier pour faire tomber Louis. Claire le défend coûte que coûte et ça va même la conduire à la rupture avec Olivia !

Noémie et Gaëtan sont de retour. Et elle va découvrir quelque chose qui la fait douter… Va-t-elle apprendre la vérité sur Gaëtan et Stella ?



Pour Guillaume, l’heure du choix a sonné… Et Antoine découvre que Rose a couvert Souleymane !

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 3 au 7 janvier 2022

Lundi 3 janvier 18h (épisode 305) : Malgré les soupçons qui pèsent sur lui, Louis se démène pour parvenir à ses fins. A l’institut, la nouvelle décision d’Antoine ne fait pas l’unanimité. Lisandro se plie en quatre pour tenter de regagner le cœur de sa belle.

Lundi 3 janvier 18h30 (épisode 306) : A l’institut, Teyssier et Maxime peuvent compter sur une nouvelle alliée pour faire tomber Louis, qui a plus d’une carte dans sa manche. A bout, Mehdi décide de prendre de la distance avec Hortense. Guillaume et Clotilde retrouvent leur complicité passée.

Mardi 4 janvier (épisode 307) : Claire est prête à tout pour défendre son fils, quitte à mettre en péril sa relation avec Olivia. De leur côté, Teyssier et Maxime échafaudent une nouvelle stratégie… Entre Clotilde et Laetitia, le cœur de Guillaume balance. Mais il est temps de faire un choix. Noémie trouve un objet qui remet en question sa confiance en Gaëtan.

Mercredi 5 janvier (épisode 308) : Teyssier pense avoir coincé Enzo, mais Louis a plus d’un tour dans son sac et propose un ultimatum qui pourrait mettre à mal l’avenir de l’institut. Aux marais salants, Noémie doute des explications fournies par Gaëtan et tente un coup de bluff. En cuisine, Hortense s’en prend à Zacharie, convaincue que le chef cherche à briser son couple.

Jeudi 6 janvier (épisode 309) : Le retour à l’institut d’une ancienne élève et du mentor de Teyssier sèment la zizanie à l’approche du concours inter-écoles. Au Double A, Tom rencontre l’une de ses plus grandes admiratrices. Olivia démasque Souleymane, prêt à tout pour se rapprocher de Deva.

Vendredi 7 janvier (épisode 310) : A l’approche du début de la compétition, la tension monte d’un cran parmi les binômes, mais Maxime et Teyssier s’interrogent sur la fiabilité de Clotilde. De son côté, Tom découvre qu’il risque de perdre tout ce qui compte pour lui. Pendant ce temps, Antoine comprend que Souleymane et Rose l’ont mené en bateau.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 3 au 7 janvier 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

