« Le Quiz des champions » du samedi 29 janvier 2022 : liste des 10 candidats de ce soir sur France 2. Ce soir sur France 2, Cyril Féraud présente le deuxième numéro du « Quiz des champions », un jeu durant lequel les plus grands champions de jeux télé, toutes chaînes confondues, s’affrontent. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Le Quiz des champions » : le concept

Qu’ils aient brillé à Tout le monde veut prendre sa place, Slam, Qui veut gagner des millions ? ou encore aux 12 Coups de midi, dix des plus grands candidats sortis de l’anonymat grâce à leur culture générale vont s’affronter lors de quatre manches très différentes les unes des autres (rapidité, QCM…).

Pour la première, ils sont tous en lice. Et, pour la finale, ils ne seront plus que deux à prétendre au titre de « champion des champions ». À la clé, une somme d’argent à reverser à l’association choisie par le vainqueur.

Marie-Christine, plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place

Éric, 2 e plus grand champion des 12 coups de midi

plus grand champion des 12 coups de midi Sandrine, 2 e plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place

plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place Francis, 2 e plus grand champion de Slam

plus grand champion de Slam Véronique, la plus grande championne des 12 coups de midi

Caroline, l’une des plus grandes championnes des 12 coups de midi

Dominique, 3ème plus grand champion de Tout le monde veut prendre sa place

Stéphane, l’un des plus grands champions de Tout le monde veut prendre sa place

Benjamin, 3 e plus grand champion de Slam

plus grand champion de Slam Christophe, plus grand champion de Questions pour un champion

Notez que le grand gagnant, celui qui aura triomphé de tous ses adversaires, décrochera le titre de « Champion des champions » et remportera 20 000 € à reverser à l’association de son choix.

En attendant ce soir, voici la bande-annonce de votre programme



Ce soir sur France 2, Cyril Féraud présente « Le Quiz des champions » !

