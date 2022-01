« Les Particules élémentaires » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir (lundi 31 janvier 2022)

5 ( 3 )

« Les Particules élémentaires » est l’adaptation du roman culte de Michel Houellebecq, monument de la littérature contemporaine, qui dresse une satire féroce et bouleversante de la société moderne minée par la solitude et l’individualisme. Diffusion ce soir, lundi 31 janvier 2022, dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.« Les Particules élémentaires » raconte le destin croisé de deux frères Michel et Bruno, livrés à leur sort par leur mère Janine partie vivre la révolution sexuelle en Californie.







« Les Particules élémentaires » : l’histoire

2009. Michel Djerzinski, chercheur de génie spécialisé dans la biologie moléculaire, disparaît mystérieusement en Irlande. Ses dernières découvertes auraient ouvert la voie à un bouleversement majeur dans l’histoire de la génétique humaine.

C’est l’occasion d’un plongeon vertigineux dans le temps où l’on découvrira son demi-frère Bruno, jouisseur torturé qui rencontrera l’amour dans un camping post soixante-huitard, Janine, la mère de Bruno et Michel, une ancienne hippie qui a toujours refusé d’élever ses enfants de manière conventionnelle, et Annabelle, dont Michel s’éprendra enfant.

Interprètes et personnages

Guillaume Gouix (Bruno Clement)

Jean-Charles Clichet (Michel Djerzinski)

Pascale Arbillot (Janine Luciani)

Déborah François (Annabelle Wilkenning)

Michel Vuillermoz (Louis Duplessis)

Patrick Mille (Serge Clement)

Liliane Rovere (Marie Djerzinski)

Milan Cerisier (Bruno, 12 ans)

Cyrille Mairesse (Annabelle, 12 ans)

Ferdinand Redouloux (Michel, 12 ans)​



« Un livre qui en quelques pages, quelques phrases, peut brasser toute l'étendue des rapports humains. »#LesParticulesÉlémentaires, d'après l'œuvre de Michel Houellebecq : une adaptation inédite à la télévision, réalisée par Antoine Garceau, à voir ce lundi à 21h10. pic.twitter.com/4CcIqByBzw — France 2 (@France2tv) January 30, 2022

« Les Particules élémentaires » d’après l’œuvre de Michel Houellebecq c’est ce soir dès 21h10 sur France 2.

