« Appel à témoins » du lundi 31 janvier 2022. Ce soir sur M6 et en replay sur 6PLAY, retrouvez le troisième numéro de l'émission « Appel à témoins ». Elle sera diffusée en direct à partir de 21h10 et nous sera présentée par Julien Courbet et Nathalie Renoux







« Appel à témoins » : piqûre de rappel

Parce que depuis des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle… Parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier… ces familles veulent savoir et aider à relancer des enquêtes aujourd’hui au point mort.

Pour la première fois en France, police, gendarmerie et chancellerie se retrouvent ensemble sur un plateau de télévision pour relancer des affaires non-élucidées. M6, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice, se mobilise, afin d’aider ces familles en lançant des appels à témoins en direct.

Aux côtés de Julien Courbet, de Nathalie Renoux et des autorités, les familles de victimes viendront témoigner en plateau et parler de leur combat, de leurs espoirs mais aussi de leurs attentes de cet “Appel à témoins”. Des envoyés spéciaux seront également au plus près des lieux où se sont déroulées les affaires.



Chaque dossier traité à l’antenne donnera lieu à un rappel des faits en images (sans reconstitution). En plateau, enquêteurs, juges, experts et proches viendront nous expliquer quelles sont leurs attentes

« Appel à témoins » du lundi 31 janvier 2022 : au sommaire ce soir sur M6

Au sommaire ce soir, les affaires suivantes :

– Caroline Marcel – meurtre non résolu (2008, Loiret)

Mère de famille de 45 ans, divorcée, Caroline Marcel a été retrouvée morte dans la rivière du Loiret, à Olivet. Ce

22 juin 2008, elle part faire un jogging aux alentours de 20h00. Elle aurait été agressée par derrière et étranglée avec son tee-shirt. Son corps aurait ensuite été jeté dans la rivière, effaçant toute traces digitales.

– Léa Petitgas – disparition inquiétante (2017, Nantes)

Le soir du 13 décembre 2017, Léa, étudiante de 20 ans, dîne en compagnie d’un ami dans son petit appartement du centre de Nantes. Le jeune homme quitte le domicile de la jeune femme aux alentours de 23h30. Léa souhaite se coucher tôt afin d’être à l’heure le lendemain sur le lieu de son nouveau job. L’ami de la jeune fille est le dernier à l’avoir vue. Le lendemain, Léa aurait quitté son domicile vers 8h30, emportant avec elle son ordinateur ainsi que son téléphone portable. Elle ne se présentera jamais sur son lieu de travail et ne donnera plus aucun signe de vie.

– Jacky Hecquet – meurtre non résolu (2002, Viarmes, Val-d’Oise)

Le 1er février 2002, Jacky Hecquet, un père de famille de 38 ans, artisan maçon, travaille sur un chantier. Son fourgon, auquel est accroché une machine à crépis d’une valeur de 20.000€, est garé face à la maison. A 11h15, un individu tente de voler ce fourgon. Jacky se met à courir derrière le véhicule et réussit à monter sur le marchepied. Mais le voleur freine brutalement, Jacky Hecquet est alors violemment projeté devant le camion. Il meurt écrasé par le fourgon. Le voleur et son complice réussissent à prendre la fuite, abandonnant le camion. Ils ne seront jamais retrouvés.

– Dernière minute : Delphine Jubillar – disparition non résolue (2020 – Albi , TARN)

"Pour que j'arrive à faire mon deuil, il faut que les gens parlent"

Ces familles veulent savoir la vérité et aident à relancer les affaires non-élucidées qui concernent leurs proches.

📺 Ils vous lancent un #AppelATemoins lundi en direct à 21.10 pic.twitter.com/oAG2gBCjRg — M6 (@M6) January 29, 2022

Pour ces 4 affaires, un « Appel à témoins » sera lancé ce soir dès 21h10 sur M6.

