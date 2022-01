« Je te promets » du 31 janvier 2022 : les deux premiers épisodes de la saison 2 ce soir sur TF1

5 ( 3 )

« Je te promets » du 31 janvier 2022. Bonne nouvelle si toutefois vous avez aimé la saison 1. Le « This Is Us » français est de retour ce soir sur TF1 pour une 2ème saison inédite. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur MYTF1 pour les deux premiers épisodes.







Publicité











Publicité





Au casting cette année encore Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé ou bien encore Narcisse Mame.

« Je te promets » du 31 janvier 2022 : vos épisodes de ce soir

Épisode 1 : En 1998, rien ne va plus entre Florence et Paul. Après une forte dispute, ils décident d’annoncer aux enfants qu’ils vont se séparer pour un temps. De nos jours, si Mica est en pleine réussite professionnelle avec le tournage de sa série, tout est plus compliqué côté cœur : il se fait larguer le jour de son anniversaire par Maëlle, ce qu’il lui fait prendre conscience que le véritable amour de sa vie n’est autre que Julie. Quant à Maud, elle est en route vers une nouvelle carrière de chanteuse, toujours portée par Tanguy qui fait tout pour la motiver et lui faire prendre confiance en elle. Mathis 2.0 est maintenant un homme au foyer déterminé à devenir un papa d’accueil irréprochable.



Publicité





Épisode 2 : Paul est revenu à la maison, déterminé à vaincre son alcoolisme, mais ce n’est pas facile, ni pour lui, ni pour Florence qui en souffre. Mica donne tout pour reconquérir Julie, laquelle reste hermétique à toutes ses avances. Maud a sa première opportunité de monter sur scène, mais elle ne tarde pas à rentrer en conflit avec sa mère venue la soutenir. Les premiers pas de Mathis en tant que papa d’accueil s’avèrent compliqués. Rose se ferme complètement face à ses tentatives d’approches.

Résumé de la saison précédente

Avant de retrouver la famille Gallo, voici un résumé en images de la première saison…

J-1 avant le lancement de la saison 2 de #JeTePromets ! 😍

Avant de retrouver la famille Gallo, voici un résumé en images de la première saison ⬇ RDV ce lundi 31 janvier à 21:10 pic.twitter.com/3B9ztxdr1R — TF1 (@TF1) January 30, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note