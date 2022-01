« Maison à vendre » du 7 janvier 2022 : au sommaire ce soir sur M6

5 ( 5 )

« Maison à vendre » du 7 janvier 2022.







« Maison à vendre » du 7 janvier 2022

Ce soir Stéphane Plaza et ses équipes vont venir en aide à Aurélia, Jessica et Katia d’une part; à Michel et Armande d’autre part.

🏠 À Vence, cité médiévale des Alpes-Maritimes, Armande, 84 ans, et Michel, 88 ans, profitent pleinement de leur retraite. Michel était menuisier et Armande cuisinière, entre eux, c’est une belle histoire qui dure depuis 65 ans. Il y a 30 ans, ils ont quitté leur appartement de Nice pour acheter une maison dans un quartier résidentiel de Vence, afin de se rapprocher de leur fille et leur petit fils. Mais cette charmante maison a 3 niveaux, un jardin escarpé et beaucoup trop d’escaliers… elle n’est plus du tout adaptée à nos seniors. Ils veulent la vendre au plus vite pour s’installer dans un appartement de plain-pied. Mais ils ont du mal à s’occuper de la vente de cette maison, le nombre d’escaliers et la décoration trop datée effraie les acheteurs potentiels. Stéphane Plaza va se déplacer dans le sud pour venir en aide à Armande et Michel, il va tout mettre en œuvre pour vendre leur maison et les aider à quitter sereinement plus de 30 ans de vie. Quant à Sophie Ferjani, architecte d’intérieur, elle va donner un vrai style à chaque pièce de cette maison pour provoquer un vrai coup de cœur.

🏠 Aurélia, 40 ans, Jessica, 37 ans, et Katia, 36 ans, sont 3 sœurs qui doivent vendre leur maison familiale de Vaugrineuse dans l’Essonne. Elles ont vécu dans cette maison et y sont très attachées. Mais leurs deux parents sont décédés, et c’est le cœur gros que les 3 sœurs viennent de se résoudre à mettre en vente la maison de leur enfance. Cette maison de 100 m2 ne faisait au départ que 50 m2 et leur papa a petit à petit fait des agrandissements. Mais aujourd’hui, elle est laissée à l’abandon et le jardin est en friche. Stéphane Plaza va aider cette fratrie à vendre au mieux cette maison… et au plus vite ! Quant à Emmanuelle Rivassoux, architecte d’intérieur, elle va redonner vie à cette maison pour qu’une famille puisse s’y projeter.



« Ça va, ça ne vous dérange pas qu’on travaille ?! »

Rien ne semble pouvoir arrêter l’as de l’immobilier… 😉#MAV, vendredi à 21.05 pic.twitter.com/vXeoQRpVIB — M6 (@M6) January 5, 2022

Et ce début d’année Stéphane Plaza va devoir redoubler d’efforts et d’ingéniosité pour attirer de nouveaux acheteurs. Retrouvez « Maison à vendre » dès 21h05 sur M6.

