Plus belle la vie : ce soir, Luna quitte Bastien (résumé + vidéo épisode 4450 PBLV du 7 janvier 2022)

4.9 ( 7 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4450 du vendredi 7 janvier 2022 – Luna doute de Bastien et décide de rompre ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, elle lui confie qu’elle a besoin de prendre du recul… Elle ne peut s’empêcher de penser qu’il a peut être tué sa femme.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Elodie est morte, Bastien et Luna s’installent ensemble (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4450

La police veut coincer Bastien, ils sont désormais persuadés de sa culpabilité. Pour ce faire, ils vont le filocher et remettre l’argent à sa place sur le bateau. Chez les Castel, les enfants, sauf Hugo, se mettent d’accord pour dégager Luna de la famille. Cette dernière, qui au départ pense que Bastien est coupable, se rétracte. Elle ne peut lutter contre ses sentiments. Ils s’embrassent passionnément sous les yeux d’Ariane et Boher qui les observent…



Publicité





Estelle a retrouvé le chemin du plaisir avec Francesco qui s’est montré courageux lors de l’agression. Sylvia est désormais prête pour envoyer balader définitivement Benjamin et porter plainte contre le chirurgien. Elle cherche un appartement à Marseille et Francesco a déjà un plan pour elle…

Pendant que le vote “mixité capital” se déroule au conseil municipal, Betty est à l’extérieur et garde Aurore. L’adolescente ne peut s’empêcher de se faire remarquer…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4450 du 7 janvier

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note