« Ninja Warrior » déprogrammé ce 28 janvier 2022 : suivez la 1/2 finale France/Suède de handball en direct sur TF1 !

« Ninja Warrior » déprogrammé ce 28 janvier 2022. Attention votre jeu « Ninja Warrior » ne sera pas diffusé cette semaine. En ce vendredi soir, vous suivrez en effet en direct la 1/2 finale France/Suède dans le cadre l’Euro Masculin de Handball !







« Ninja Warrior » déprogrammé : suivez la 1/2 finale France/Suède de handball en direct sur TF1 !

En lieu et place de votre jeu, vous suivrez la 1/2 finale France/Suède dans le cadre l’Euro Masculin de Handball !

Six fois championne du Monde, trois fois championne d’Europe et triple championne olympique, l’Equipe de France de handball masculin au palmarès exceptionnel va démarrer le Championnat d’Europe de handball qui se déroulera du 13 au 30 janvier en Hongrie et en Slovaquie.

Pour cette nouvelle édition, les antennes du Groupe TF1 vous proposent de suivre les matchs de l’Equipe de France avec une rencontre de la Phase préliminaire, deux matchs du Tour Principal, la demi-finale et la finale en cas de qualification.



France/Suède en direct, live et streaming

Pour ne pas perdre une miette de cette rencontre, rendez-vous dès 20h20 sur TF1. Les commentaires seront assurés par Grégoire Margotton et Gardent Philippe.

Si vous n’êtes pas à la maison, possibilité de suivre la rencontre en streaming et en direct sur MYTF1.FR

Vous pouvez également suivre le score en temps réel sur différents sites et/ou applications bien connus.

Bonne soirée sur TF1 et allez la France !

