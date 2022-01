« Recherche appartement ou maison » du 28 janvier 2022 : au sommaire ce soir sur M6

5 ( 5 )

« Recherche appartement ou maison » du 28 janvier 2022. Ce soir le magazine de Stéphane Plaza vous donne rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY. Pas moins de 3 numéros au programme tout au long de la soirée dont un inédit…







« Recherche appartement ou maison » du 28 janvier 2022 : au sommaire ce soir

🏠 Paola, pétillante quadragénaire, est mère célibataire de deux enfants. Originaire du Mexique, elle est en France depuis 20 ans et vit actuellement à Sèvres dans les Hauts-de-Seine, dans un 3-pièces, et voudrait se lancer dans un achat avec une chambre supplémentaire. Elle recherche depuis un an… Stéphane Plaza va essayer de débloquer la situation, et faire une sélection bien adaptée aux envies de Paola…

🏠 À Palaiseau, en région parisienne, vivent Sophie, 33 ans, Genséric, 35 ans, et leurs 2 enfants. Près de chez eux, vit aussi le père de Sophie, et cette famille a un comme projet de partir près de Lyon pour vivre tous ensemble ! Sandra Viricel va se lancer dans cette recherche atypique pour trouver cette grande maison qui satisfera toute la famille.

🏠 Méline, 26 ans, et Florian, 30 ans, ont décidé de se lancer dans l’aventure du premier achat. Méline travaille à Saint-Affrique à 2 heures de Toulouse, et loue une petite chambre près de sa clinique. Elle retrouve Florian l’autre moitié de la semaine. Mais ils veulent s’installer ensemble et trouver une maison plus près de la clinique de Méline. Sophie Bensaid va les guider dans leur recherche.



Bande-annonce

Et en attendant l’émission de ce soir, voici la bande-annonce de votre programme

"Quand on cherche un petit chez soi, on a bien le droit d'être très exigeant !"#RAOM, vendredi à 21.10 🏡 pic.twitter.com/QlJJpU3AC7 — M6 (@M6) January 26, 2022

Cet inédit sera suivi de deux numéros en rediffusion dès 22h45.

