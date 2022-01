« Noirs en France » : ce soir sur France 2 (mardi 18 janvier 2022)

4.2 ( 5 )

« Noirs en France » une soirée évènement proposée par France 2 ce soir, mardi 18 janvier 2022, à partir de 21h10. Elle débutera par le documentaire « Noirs en France », sera suivi d’un débat animé par Julian Bugier puis s’achèvera tard dans la soirée avec un autre documentaire « Village de Bamboula ».







Publicité











Publicité





« Noirs en France » : votre soirée

21.10 > NOIRS EN FRANCE

Qu’y a-t-il de commun entre les Noirs français ? Pas grand-chose, hormis leur couleur de peau et le racisme dont ils sont victimes. Pour la première fois, le film « Noirs en France » donne la parole aux Français noirs de tous âges et de tous horizons, connus ou inconnus du grand public. Raconté par l’écrivain Alain Mabanckou, ce documentaire retrace leurs histoires faites de préjugés et de stéréotypes, mais traversées aussi d’espoir et de fierté. Ces noirs en France construisent une histoire en constante transformation.

Avec la participation de Yannick Noah, Maïly, Maboula Soumahoro, Soprano, Ibrahima Bouillaud, Jean-Pascal Zadi, Pap Ndiaye, Kathy Laurent Pourcel, Karine Baste, Didier Vieillot, Laetitia Helouet …



Publicité



Des histoires personnelles façonnées par les préjugés qui leur collent à la peau. Mais aussi l'histoire d'une société qui fait enfin sa mue. #NoirsEnFrance, ce mardi à 21h10. https://t.co/I3xno8r4ct — France 2 (@France2tv) January 17, 2022

22.50 > DÉBAT

Pour prolonger le documentaire Noirs en France, Julian Bugier reçoit en plateau :

– Alain Mabanckou, écrivain et enseignant à l’université de Californie-Los Angeles, et coauteur du documentaire « Noirs en France ».

– Firmine Richard, actrice

– Laetitia Helouet, Directrice des Hautes Etudes Internationales et Politiques et Présidente du club 21ème siècle qui promeut la diversité et l’égalité des chances.

– Frédéric Régent, Historien, Maître de conférence en histoire moderne à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, spécialiste de l’histoire de la colonisation

– Pr Marie-Rose Moro, Psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, auteure notamment de « Nos enfants demain. Pour une société multiculturelle »,

23.55 > LE VILLAGE DE BAMBOULA

Raconté par Jean-Pascal Zadi

« Bamboula » : ce mot a été retenu dans les années 80 pour un biscuit chocolaté bien connu des enfants de l’époque. En 1994, il sponsorise un village ivoirien installé dans le parc zoologique de Port-Saint-Père au sud de Nantes où enfants et adultes vivent retenus dans un zoo pour offrir leur folklore en spectacle aux visiteurs. Ce film documentaire, raconté par Jean-Pascal Zadi, donne la parole à ceux qui ont vécu dans ce safari africain et à ceux qui ont lutté pour leur dignité.

Le village de Bamboula interroge nos représentations et notre histoire.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note