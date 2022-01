« En famille » du mardi 18 janvier 2022 : histoire du prime « Le mariage de Marjorie », ce soir sur M6

5 ( 4 )

« En famille » du mardi 18 janvier 2022 : ce soir sur M6, le prime « Le mariage de Marjorie ». Si vous les retrouvez quotidiennement chaque été sur M6, c’est cette fois pour un prime que la famille Le Kervelec vous donne rendez-vous. Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







Publicité











Publicité





« En famille » du mardi 18 janvier 2022 : le prime de ce soir

L’histoire : Dans trois jours, Marjorie et Jean-Pierre se diront « oui » au Pays Basque, dans la propriété familiale des Escourrou, et cela promet d’être le plus beau jour de la vie des futurs mariés ! À moins que cela ne soit le pire… En effet, Roxane a mis tellement de cœur dans l’organisation de cette journée que l’on pourrait se demander s’il ne s’agit pas de son propre mariage. Elle va avoir du mal à supporter que la mère du marié ait pris, de son côté, des initiatives très « personnelles » concernant la décoration mais elle va surtout regretter d’avoir confié à Antoine la responsabilité du dîner. La situation se tendra encore un peu plus lorsque l’on découvrira que Jacques a peut-être une liaison… La famille Le Kervelec saura-t-elle faire front et empêcher un désastre annoncé pour offrir malgré tout à Marjorie le mariage de ses rêves ? Rien n’est moins sûr…

Casting : interprètes et personnages

Jeanne SAVARY (Marjorie)

Olivier MAG (Jean-Pierre Escourrou)

Yves PIGNOT (Jacques)

Marie VINCENT (Brigitte)

Axel HUET (Antoine)

Lucie BOURDEU (Chloé)

Charlie BRUNEAU-Pouilloux (Roxane)

Benoît MORET (Sébastien)

Calixte Broisin-Doutaz (Gaspard)

Antoinette Giret (Annabelle)

GUESTS

Chantal NEUWIRTH (Évelyne Escourrou)

Henri GUYBET (Bernard Escourrou)



Publicité





À propos de l’audience

L’été dernier, “En Famille” était la fiction française quotidienne la plus regardée par les FRDA-50 et les -50 ans (13% 4+, 21% FRDA-50 et 2,7M° de téléspectateurs en moyenne). À noter que le 29 juin 2020, la fiction a atteint un record d’audience historique avec 3,6 millions de téléspectateurs

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note