Pékin Express : la nouvelle saison arrive, Julie et Denis dans Itinéraire Bis

Bonne nouvelle pour les fans de Pékin Express, le jeu d’aventure d’M6. La toute nouvelle saison, baptisée « Sur les terres de l’aigle royal », sera lancée début février avec de nouveaux binôme de candidats. Et pour la seconde partie de soirée, Itinéraire Bis, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver un binôme emblématique : les corses Julie et Denis !







Les gagnants de la saison 2020 sont de retour pour une aventure en marge de la nouvelle saison.







Rappelons que cette saison, Stéphane Rotenberg et les binômes de candidats vont découvrir les contrées les plus reculées et sauvages du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan, les paysages majestueux de la Jordanie mais aussi les décors enivrants des Emirats Arabes Unis.



La diffusion devrait certainement débuter le mardi 1er février 2022.

