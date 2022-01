Plus belle la vie en avance : Bastien dérape face à Luna (vidéo PBLV épisode n°4454)

4.9 ( 8 )

Bastien va partir totalement en vrilles la semaine prochaine dans votre série quotidienne Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, Bastien et Luna se rendent chez Talbot, un ex d’Elodie que Bastien soupçonne d’être à l’origine de sa disparition…







Et sous les yeux de Luna, Bastien n’hésite pas à le menacer avec un couteau !







Bastien devient violent et place le couteau de plus en plus près de la carotide de Talbot. Il finit par le lâcher et Talbot jure qu’il ne sait pas où se trouve Elodie et pour preuve il lui tend son téléphone : Bastien peut vérifier, Elodie n’est pas dans les contacts de Talbot. Pour la première fois, Bastien a fait peur à Luna. Elle ne sait plus quoi penser de lui…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4454 du 13 janvier 2022



