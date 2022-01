« Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal » : nouvelle saison inédite dès le 10 février 2022 sur M6

4.9 ( 9 )

« Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal » voilà le titre de la nouvelle saison du jeu d’aventure de M6 « Pékin Express » présenté par Stephane Rotenberg. Et ça débute à compter du jeudi 10 février 2022 sur M6 et comme toujours en replay et streaming vidéo sur 6PLAY. Une occasion de partir à la découverte de terres inconnues et isolées du monde !







« Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal » : à propos

L’émission la plus dépaysante du PAF, qui a réalisé sa 2ème meilleure saison historique auprès des FRDA-50 ans l’an dernier, revient avec une route totalement inédite et plus spectaculaire que jamais !

Cette saison, Stéphane Rotenberg et les binômes de candidats vont découvrir les contrées les plus reculées et sauvages du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan, les paysages majestueux de la Jordanie mais aussi les décors enivrants des Emirats Arabes Unis… Pékin Express part… sur les terres de l’aigle royal !

Pourquoi vous allez adorer cette nouvelle saison

♦ Le parcours insolite : des pays jamais traversés dans “Pékin Express” jusqu’à aujourd’hui : en Asie centrale au Kirghizistan et en Ouzbékistan, puis en Jordanie : notamment à Pétra, qualifiée de huitième merveille du monde ! Pour enfin terminer à Dubaï aux Emirats arabes unis pour une finale “revanche” par rapport à la saison dernière qui avait vu son parcours modifié en cours de tournage.



♦Une nouvelle règle : le “pass express” qui pourra protéger un binôme de candidats d’une élimination. Une nouvelle règle qui va changer le cours de l’aventure !

♦ 8 nouveaux binômes à découvrir: ils sont en couple, cousins, frères, sœurs, mère et fille, grand-père et petit-fils ou même inconnus… tous ont eu envie de partir à l’aventure pour se challenger, partager une expérience unique avec leur équipier et ressentir des émotions qui marqueront leur vie à jamais.

♦ La diversité de cultures et de paysages tout au long de l’aventure : les binômes de candidats vont découvrir la culture d’Asie centrale née d’un brassage de civilisations mélangeant les traditions turques, persanes ou encore chinoises et alliant les habitudes des sédentaires avec les impératifs de la vie nomade. Ils s’émerveilleront aussi devant la beauté de la Jordanie et partiront à la rencontre de son peuple chaleureux. Une traversée inoubliable jusqu’à l’extravagance de Dubaï, entre l’immensité du désert et les gratte-ciels impressionnants.

♦ Le retour de Julie et Denis, le couple corse tonitruant fait son retour dans “Pékin Express” en deuxième partie de soirée dans “Pékin Express : Itinéraire bis” avec une nouveauté non négligeable

Découvrez bientôt la route la plus surprenante de l’histoire du jeu de M6…

