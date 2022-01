EXCLU Plus belle la vie : Elodie de retour, la mère de Raphaël embauchée par les Nebout (infos PBLV)

4.5 ( 17 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 28 janvier 2022 Comme tous les dimanches, il est temps pour les accros à la série marseillaise « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire qu’Elodie est de retour !

En effet, le plan de Bastien a fonctionné et Elodie est libre. Voyant la famille Castel unie, Luna craint une reformation. Le moment est de courte durée puisque Elodie doit se rendre au commissariat. Elle fait face à Carillo et raconte à la police comment elle en est arrivée à travailler pour lui dans le but de réaliser le rêve d’Hugo. Une fois prise dans l’engrenage, Carillo l’a forcé à recommencer les trafics de drogue. Revel annonce à Elodie qu’elle est libre et que Bastien lui a négocié le statut de témoin protégé…



Mais Elodie décide de se sacrifier pour protéger ses enfants du danger car elle reste une cible pour les amis de Carillo. Elle va quitter Marseille et compte sur Luna pour bien s’occuper de ses enfants. Et Hugo décide de partir avec sa mère. Luna convainc Bastien de laisser partir son fils. Les frères et sœurs d’Hugo sont tristes, leur grand frère va leur manquer et ils lui demandent de prendre bien soin de leur mère…

De leur côté, les Nebout embauche Manon comme babysitter pour Raphaël, loin d’imaginer que c’est la mère biologique de leur bébé. Et pour être sure d’être indispensable à leurs yeux, elle simule un faux sauvetage du bébé suite à un problème de gaz. Babeth la prend pour une héroïne et veut absolument la garder !

Patrick veut poser un cadre à Manon qui est encore en retard. Babeth quant à elle, est tellement contente que Manon ait sauvé Raphael qu’elle demande à Patrick d’être plus indulgent. Quand Manon arrive chez les Nebout, Patrick lui passe un savon mais très vite Manon pleure mais ne dit pas la vraie raison. Patrick s’en veut et rétropédale mais à l’avenir Manon devra prévenir si elle a du retard.

Manon est constamment sous pression chez elle. Rayan débarque avec son sbire Anh Hao, ils font comme chez eux, s’affalent sur le canapé, s’ouvrent des bières et demandent à Manon d’aller prendre la drogue cachée dans le placard. De son côté, Patrick a envie de tendre une main à Manon. Il lui apprend comment tenir le bébé et la rassure. Raphael se sent bien dans les bras de Manon qui est comme hypnotisée…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 17 janvier sur France 3

La voiture fonce sur Luna qui est persuadée qu’il s’agit de Bastien. Mais une autre voiture s’interpose : c’est Bastien qui lui hurle de monter à l’intérieur. Le conducteur de la voiture se lance à leur poursuite mais Luna et Bastien arrivent à le semer. Luna est soulagée que Bastien soit innocent, et il lui jure qu’il ne lui fera jamais de mal. Bastien n’est pas parvenu à voir la tête de leur agresseur mais est persuadé qu’il s’agit de Talbot…

Revel s’inquiète pour Abdel qui est complètement ailleurs en ce moment à cause du départ d’Alison. Abdel demande à Karim d’entrainer Bilal à la conduite. Karim prend son rôle très à cœur mais est déstabilisé par un message d’Elsa qu’il reçoit. Au volant, Bilal n’ayant plus d’instruction de la part de Karim, tape dans une poubelle…

Les rôles entre François et Thomas s’inversent. Thomas devient le tyran qui veut faire réviser Lola et Kilian. Avec l’aide de François, les ados vont filer en douce…

