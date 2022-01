5 ( 5 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 9 janvier 2022 – En cette fin de week-end et comme chaque dimanche soir, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission d’aujourd’hui.







« Sept à huit » du dimanche 9 janvier 2022 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Tente 2 secondes ou masque de plongée intégral, les coulisses de l’équipement de loisirs. Une machine à inventer.

Dans « 7 à 8 »



🔵 Star de YouTube, Mava Chou se serait suicidée à force d’être harcelée. Qui est à l’origine de cette vague de haine en ligne ?

🔵 Ils ont refusé la vaccination, ils sont aujourd’hui hospitalisés en réanimation. Comment les soignants gèrent-ils ces patients parfois hostiles à leur égard ?

🔵 Les coups de gueule et bonnes manières de Stéphane Bern dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 9 janvier 2022.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

