EXCLU Plus belle la vie : Elodie bien vivante mais enlevée, Gabriel et Thomas prennent une décision (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu'au 22 janvier 2022 Le week-end se termine et comme chaque dimanche soir, il est temps pour les fans du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » d'en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire qu’un gros rebondissement attend Bastien et sa famille !

En effet, alors que Bastien est convaincu qu’Elodie est morte, il décide de faire une cérémonie d’adieux à Elodie et annonce sa mort à la presse. Mais Elodie, qui a été enlevée, est bien en vie. Elle entend l’interview de Bastien et se décompose. Elle fait croire à Omar qu’elle veut se reposer et parvient à s’échapper de la villa. Pendant ce temps, la famille Castel se recueille et chaque membre a apporté un objet qui lui rappelait Elodie…



Bastien est bouleversé et demande à Elodie de lui expliquer au moins la raison de son enlèvement. C’est Herrera qui l’a agressé puis kidnappé. Elle s’est fourrée dans un trafic de drogue qui la dépasse totalement. Elle doit regagner la villa si elle ne veut pas qu’Herrera la chope. Bastien raconte à Luna sa rencontre avec Elodie et ne voit pas que Luna est inquiète pour leur avenir commun.

Bastien propose à Boher de faire coup double : arrêter Carillo et délivrer Elodie. Boher propose ce deal à Revel et après vérification, il y a bien un avion privé de Bogota qui a atterrit à Marseille avec à son bord une équipe de cyclisme sponsorisée par une filiale de Carillo.

Bastien explique à ses enfants qu’ils vont devoir faire l’inauguration sans Luna et lui. Ils partent devant des invités qui hallucinent. Dans la villa de Carrillo, Elodie panique face à lui. Dehors, la police est en poste mais ils doivent faire diversion avant de donner l’assaut. Boher a une idée mais c’est risqué. Bastien et Luna se mettent en évidence de façon à ce qu’Herrera les braque. Ce dernier est braqué à son tour par la BRI et se fait arrêter. A l’intérieur de la villa, la police arrive à temps pour arrêter Carillo qui forçait Elodie à se déshabiller. Elodie tombe dans les bras de Bastien qui a une dernière faveur à demander à Revel…

De son côté, François comprend tout le stratagème de Roland pour réconcilier la famille et ne lui en veut pas. Il décide de laisser sa place à Gabriel à l’appartement avec les ados et Thomas. Mais Gabriel ne veut pas s’occuper des ados même si Thomas lui demande d’y réfléchir… Par amour pour Thomas, Gabriel accepte finalement de s’occuper des ados. Kilian et Lola sautent de joie. Roland remercie Thomas pour ce geste incroyable…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 10 janvier sur France 3

Bastien traumatise Luna réveil, elle lui hurle de partir. Aux yeux de la police, Luna est désormais suspecte, et surement la complice Bastien. Ils ont caché sciemment leur liaison et auraient un bon mobile pour supprimer Elodie. Ariane parvient à placer un micro sur le portable de Luna et surprend une conversation avec Thomas où ce dernier lui demande laisser tomber Bastien qui va l’entrainer dans des histoires pas claires. De leur côté, Les enfants Castel construisent un autel en la mémoire de leur mère…

A Scotto, Mouss est toujours aussi proches des élèves. Bilal se plaint que Blanche Marci s’acharne sur lui et le vire souvent de cours alors qu’il n’a rien fait. Après vérification, Mouss s’aperçoit que Bilal est vraiment victime d’injustice. Il s’en réfère à Rochat…

Raphael commence à faire ses nuits. Patrick et Babeth voudraient que Yolande et Emilie reviennent habiter avec eux…

