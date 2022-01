« The Undoing » du 12 janvier 2022 : vos épisodes de ce mercredi soir avec Nicole Kidman et Hugh Grant

5 ( 2 )

« The Undoing » du 12 janvier 2022. Ce soir Nicole Kidman et Hugh Grant sont de retour dans la suite de la mini-série « The Undoing ». À suivre dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1. Écrite et produite par David E. Kelley (Big Little Lies), elle met en scène Nicole Kidman, Hugh Grant, Edgar Ramirez, Ismael Cordova, Matilda De Angelis, Lily Rabe, Noma Dumezweni, Noah Jupe, Sofie Gråbøl, Donald Sutherland…







Publicité











Publicité





« The Undoing » : l’histoire

Grace et Jonathan Fraser mènent une vie idyllique dans l’Upper East Side de Manhattan. Grace est une thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, et Jonathan, un mari dévoué.

Quelques semaines avant la publication de son livre, un gouffre s’ouvre dans sa vie : une mort violente, un mari disparu, et, à la place de cet homme que Grace pensait connaître, une chaîne de terribles révélations…

« The Undoing » du 12 janvier 2022 : les deux épisodes de ce soir

« Ne pas nuire » : Jonathan refait surface tandis que Grace apprend ses récents déboires au travail. Plus tard, Grace organise des retrouvailles entre Henry et son père. Elle se retrouve suivie par un proche d’Elena.



Publicité





« Ne pas voir le mal » : L’avocat Haley Fitzgerald élabore le récit de l’affaire et se penche sur le passé de Grace et Jonathan. Pendant ce temps, Franklin puise dans ses ressources pour aider Grace et, par la suite, défend Henry face aux tensions croissantes à l’école.

Quelle audience en 2ème semaine ?

La semaine dernière, les deux premiers épisodes ont suscité la curiosité de 3.80 millions de téléspectateurs pour 19.3% de part de marché sur l’ensemble du public. Place de leader sur cibles avec 24.6% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 📌 Très bon lancement pour la nouvelle série #TheUndoing hier soir :

✅ 4M de tvsp pour le 1er épisode

✅ 25% de pda FRDA-50a

✅ 20% de pda 25-49a

(moyenne des 2 épisodes) A suivre mercredi prochain @TF1

Retrouvez la 1ere soirée en replay @MYTF1 pic.twitter.com/9Xzt4s1Rre — TF1 Pro (@TF1Pro) January 6, 2022

Bande-annonce

On termine comme souvent avec les images et donc avec la bande-annonce…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note