« The Voice 2022 » : la nouvelle saison débarque le 12 février sur TF1. Avis aux fans ! La nouvelle saison de « The Voice » débarque le samedi 12 février 2022 dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.







« The Voice 2022 » : à propos

Ils nous ont fait vibrer la saison passée. Leur complicité, leur authenticité et leur générosité ont touché les téléspectateurs. Le quatuor de rêve, Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine qui conjugue expérience, sincérité, sensibilité et enthousiasme est de retour dans «The Voice» en 2022. C’est la première fois depuis la saison 2, que l’on retrouve la même équipe de coachs d’une année sur l’autre dans les célèbres fauteuils rouges.

Malgré des tournées et des plannings très chargés, ces 4 grands artistes avaient tous à cœur de revenir la saison prochaine et d’écrire une nouvelle histoire ensemble. Les coachs sont impatients de commencer les tournages, partager à nouveau de bons moments mais surtout impatients de découvrir les nouvelles voix de demain.

Le casting s’annonce encore très moderne et d’une grande diversité. ITV enregistre un nombre d’inscriptions record avec plus de 30.000 candidatures, du jamais vu dans l’histoire du programme. Par ailleurs, les équipes de casting sillonnent la France depuis plus de huit mois. Ils ont écumé́les festivals, les concours de chants locaux et même organisé des castings dans des campings ou des aéroports….pour dénicher des Talents aux voix incroyables et aux univers toujours plus riches, singuliers et variés.



« The Voice » est de retour et c’est à compter du samedi 12 février 2022 sur TF1.

