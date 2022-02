« Alex Hugo » du 1er février 2022 : histoire et interprètes de l’épisode inédit de ce soir sur France 3

5 ( 2 )

« Alex Hugo » du mardi 1er février 2022. Vous êtes fans de la série « Alex Hugo » ? Bonne nouvelle un épisode inédit est programmé ce soir dès 21h10 sur France 3. Il sera également visible en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV. Cet épisode inédit est intitulé « La fille de l’hiver ».







Publicité











Publicité





« Alex Hugo » du mardi 1er février 2022 : l’histoire

L’hiver a été particulièrement rigoureux à Lusagne, au point qu’une avalanche menace de s’abattre sur le village. Alors que les hommes de la rurale ont évacué tous les habitants, et qu’ils s’apprêtent eux-mêmes à rejoindre la vallée, Alex découvre une jeune femme qui se cache dans un chalet. Terrorisée, elle explique qu’elle est un témoin gênant que des tueurs veulent éliminer. Au même moment, trois motoneiges conduites par des hommes lourdement armés approchent du village. Coupés du monde, dans l’impossibilité d’appeler du renfort, les hommes de la rurale vont devoir faire face. Mais s’ils n’ont pas l’avantage du nombre, ils ont l’avantage du terrain qu’ils connaissent mieux que personne. Après avoir fui Lusagne in extremis et échappé aux tueurs, Alex, Angelo, Leblanc et la fille de l’hiver trouvent refuge dans une vieille abbaye endormie. Ils croient l’endroit désert, mais un homme y habite à l’année, un moine qui semble voir l’arrivée de ces flics traqués comme un signe du ciel…

Interprètes et personnages

Au casting de cet épisode très rafraîchissant :

Samuel Le Bihan (Alex Hugo)

Lionnel Astier (Angelo Battala)

Fabien Baïardi (Tony Leblanc)

Fanny Valette (Chris)

Adama Niane (Frederic)

Loïc Houdré (Jean Fargeot)…

La bande-annonce

Le justicier des cimes est de retour ce soir dès 21h10 sur France 3. En attendant, voici la bande-annonce.



Publicité





🔍🏔 Le justicier des cimes est de retour !#AlexHugo avec @SamuelLeBihan, c'est demain soir à 21.10 ! pic.twitter.com/2yVxJtfApL — France 3 (@France3tv) January 31, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note