« J’irais où tu iras » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir (mardi 1er février 2022)

5 ( 2 )

Le film « J’irais où tu iras » de et avec Géraldine Nakache est diffusé pour la première fois en clair ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming via la fonction direct de France.TV. Un long-métrage sorti en 2019 sur grand écran et qui a réuni près 500.000 spectateurs en salles.







Publicité











Publicité





« J’irais où tu iras » : l’histoire

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur.

C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire.

Interprètes

Au casting

Géraldine Nakache

Leïla Bekhti

Patrick Timsit

Romain Francisco

Pascale Arbillot

Serge Avedikian

Jean-Gabriel Nordmann

Célia Pilastre

…

La bande-annonce

En attendant ce soir, voici les images avec la bande-annonce officielle du film.



Publicité





« J’irais où tu iras » c’est ce soir sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note