« S.W.A.T. » du 1er février 2022 : ce soir sur TF1, trois épisodes inédits de la saison 4

« S.W.A.T. » du 1er février 2022. Suite de la 4ème saison inédite de votre série « S.W.A.T. » ce soir dès 21h10 sur TF1 et en replay durant 7 jours sur MYTF1. En ce mardi soir découvrez les épisodes « Braquages en direct », « Une question d’honneur » et « Hors d’état de nuire ».







« S.W.A.T. » du 25 janvier 2022 : deux épisodes inédits ce soir

« Braquages en direct » : Alors qu’il est de repos, Tan intervient sur les lieux d’un braquage et manque de peu d’arrêter un des suspects. Afin d’aider le lieutenant Burrows de la brigade criminelle à interpeler les voleurs, Hondo et son équipe décident de mener l’enquête et découvrent que chacun des hold-up perpétrés par la bande a été filmé par une journaliste indépendante. Sur les vidéos, les voleurs disent vouloir distribuer leur butin aux habitants de quartiers défavorisés. L’analyse d’une balle retrouvée sur les lieux d’un braquage permet au S.W.A.T. de remonter la piste de la bande jusqu’au quartier de la jungle dont les habitants sont menacés d’expulsion par leur propriétaire.

« Une question d’honneur » : Shannon est une jeune fille victime d’un réseau de prostitution. Alors qu’un routier tente de la sauver de ses proxénètes, ces derniers ouvrent le feu. L’équipe d’Hondo intervient sur les lieux de la fusillade et comprend qu’Edgar McQuillan, l’un des proxénètes, s’est enfui avec trois autres jeunes filles et il n’hésitera pas à les tuer pour couvrir ses traces. Tan finit par le localiser grâce au témoignage de Shannon et Hondo l’intercepte alors qu’il s’enfuit à bord d’un camion-citerne percé, évitant le pire. Hicks annonce à Deacon et Hondo que Durham et ses collègues racistes ne seront pas sanctionnés. Hondo décide alors de prendre les choses en main et d’exposer toute la situation à la presse. Street souhaite donner une partie de son foie à sa mère, ce qui met en colère Chris.

« Hors d’état de nuire » : Suite à la parution de l’article du Times dénonçant les errements impunis de certains policiers racistes, l’atmosphère se tend au sein de la population noire. Un attentat à la bombe est perpétré dans un commissariat et après visionnage des caméras de sécurité, les enquêteurs identifient le poseur de bombe comme étant un certain Kevin Hilliard, leader du mouvement de protestation « Justice pour les Noirs ». Arrêté, il nie toute implication dans l’attentat et se dit victime d’un coup monté. Les hommes du S.W.A.T. découvrent bientôt que Kevin Hilliard dit vrai et que l’attentat a été monté par la dernière cellule active des Imperial Dukes dans le but d’incriminer l’activiste et de déclencher un conflit racial. Pour ce faire, ils prévoient aussi de semer la panique lors de la prochaine manifestation anti-raciste. Hondo et ses hommes se lancent alors dans une course contre la montre pour mettre les membres du groupe terroriste hors d’état de nuire.



Ces trois épisodes inédits seront suivis de 3 rediffusions des saisons précédentes dès 22h45.

