Audiences TV prime 5 février 2022 : « Police de caractères » en tête, « Une Famille en Or » leader sur cibles, carton pour « Échappées belles »

Audiences TV prime 5 février 2022. Hier soir numéro inédit de « Police de caractères » sur France 3 avec Clémentine Célarié et Xavier Robic dans les rôles principaux. Et une place de leader de la première partie de soirée. 3.83 millions de fidèles ont répondu à l’appel de l’épisode « Cadavre exquis », soit 19.8 % des téléspectateurs.







Le prime spécial de « Une Famille en Or » n’a pas démérité avec 2.87 millions de téléspectateurs en moyenne soit 15% de l’ensemble du public mais des grosses performances et une place de leader sur cibles avec 34% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 44% sur les 4-10 ans.



France 2 complète le podium avec « Les enfants de la télé » dont ce numéro avait pour thème « 50 ans de jeux à la télévision ». Laurent Ruquier et ses invités ont amusé 2.16 million de fidèles pour une part d’audience moyenne de 12%.

Carton pour France 5 et son magazine « Echappées belles » qui nous emmenait hier soir en Corse du Sud. Et ce sont 1.44 million d’amateurs de belles images qui ont répondu l’appel (7.3% de pda)

Flop pour M6 et la rediffusion du film « Into the wild » de Sean Penn vu ou revu par seulement 1.05 million de cinéphiles (6.2% de pda)

