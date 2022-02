« Into the Wild » : histoire et interprètes du film de M6 ce soir, samedi 5 février 2022

5 ( 3 )

« Into the Wild » de Sean PENN est mode de rediffusion ce soir sur M6 à partir de 21h10. Si vous n’êtes pas à la maison, streaming gratuit possible sur 6PLAY via sa fonction direct. Un film plusieurs fois diffusé à la télévision et sorti en salles den 2007







« Into the Wild » : histoire et résumé

Tout juste diplômé de l’université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l’existence confortable et sans surprise qui l’attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière lui. Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les communautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa vision de la vie et des autres. Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale communion avec la nature…

Interprètes et personnages

Dans les rôles principaux :

Emile HIRSCH (Christopher McCandless)

William HURT (Walt McCandless)

Jena MALONE (Carine McCandless)

Vince VAUGHN (Wayne Westerberg)

Emily SKEGGS (Billie McCandless)

Brian DIERKER (Rainey)

Catherine KEENER (Jan Burres)

Kristen STEWART (Tracy Tatro)



La bande-annonce

On termine avec les images et la bande-annonce de votre film

« Into the Wild » c’est ce soir dès 21h10 sur M6

