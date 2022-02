Demain nous appartient du 4 février : la police enquête sur la mort d’Andréa (résumé + vidéo épisode 1115 en avance)

5 ( 3 )

Demain nous appartient du 4 février 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1115 de DNA – La police découvre le corps sans vie d’Andréa et l’enquête démarre ce soir dans « Demain nous appartient ». Et si la police scientifique pense à un suicide, Martin a du mal à y croire et se demande s’il n’a pas plutôt été assassiné…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1115



Le corps d’Andréa Delmont a été retrouvé sur la plage. Les enquêteurs ne savent pas encore si c’est un suicide ou un homicide. Toutes les hypothèses sont prises en compte, les enquêteurs continuent leurs recherches.

Les choses semblent s’arranger pour Chloé, mais le soulagement est de courte durée. Impuissant, Samuel assiste au rapprochement de Victoire et Benjamin. Maud est au plus mal. Elle ne sait plus quoi faire pour se réconcilier avec Jack.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1115 du 4 février 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

