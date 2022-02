Demain nous appartient spoiler : Benjamin avoue qu’Emma était chez lui ! (VIDEO)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Benjamin a un comportement de plus en plus suspect dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », dans quelques jours la police va l’arrêter et le placer en garde à vue. Au commissariat, Benjamin avoue qu’Emma était chez lui pendant tout ce temps !







Benjamin nie les accusations et explique l’avoir « hébergée » juste pour lui rendre service… Il affirme l’avoir déposée devant chez ses parents. Sauf que la police l’informe qu’Emma n’est jamais rentrée ! Il est soupçonnée de meurtre.







La police interroge Benjamin au sujet de la disparition d’Emma, il finit par tout avouer. Il prétend l’avoir simplement aidée à fuir ses parents. Mais Karim et Georges ne croient pas à sa version et le soupçonnent d’avoir abusé d’Emma et de l’avoir tuée.

Demain nous appartient Benjamin avoue au commissariat

