Demain nous appartient spoilers : Flore arrêtée, Alex amnésique, Maxime s’en va, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 14 au 18 février)

5 ( 6 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 14 au 18 février 2022 – On est samedi et le week-end débute. Comme toujours, il est temps de découvrir sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’arrestation de Flore.







Publicité





En effet, alors que Maxime a réussi à s’échapper, elle est toujours en pleine nature et armée. C’est grâce à l’aide de Bart que la police réussit à l’arrêter. Mais après une expertise psychologique, elle est déclarée irresponsable et ne fera donc pas de prison !

De son côté, Chloé doit faire face à une nouvelle épreuve : Alex se réveille amnésique ! Maxime hésite à laisser sa famille dans cette situation mais sa mère l’encourage à partir pour San Francisco comme prévu pour réaliser son rêve.



Publicité





Au lycée, une élève attire l’attention avant de disparaitre. Emma est introuvable et l’enquête de la police mène à… Benjamin ! Victoire se pose des questions…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 14 au 18 février 2022

Lundi 14 février (épisode 1121) : Après l’échec de sa mission, Flore est confrontée aux démons de son passé. A l’hôpital, Marianne hésite à annoncer à Chloé une sombre vérité. Samuel ne supporte plus les confidences de Victoire et Benjamin sur leur couple. Sylvain se retrouve coincé dans son mensonge lorsque Julien lui demande de l’aide.

Mardi 15 février (épisode 1122) : L’attitude d’Emma soulève les débats au lycée. Pleine de mystère, l’adolescente court un grave danger. Alex se réveille sans séquelle physique, mais il doit faire face à un nouveau problème. Lilian tombe amoureux de la mauvaise personne.

Mercredi 16 février (épisode 1123) : Inquiets pour leur fille, les parents d’Emma font appel à Georges. Benjamin a peut-être des informations pour faire avancer l’enquête. Timothée se sent prêt à être en couple. Julien fait une découverte sur son nouvel ami.

Jeudi 17 février (épisode 1124) : Victoire veut en savoir plus sur la relation entre Emma et Benjamin. François doit lui aussi répondre aux questions de la police. Jordan s’apprête à passer l’une des plus grandes épreuves de sa vie. Face à sa situation familiale compliquée, Maxime remet en question ses choix de carrière.

Vendredi 18 février (épisode 1125) : François a un alibi, l’étau se resserre sur Benjamin. Victoire mène sa propre enquête et fait une étrange découverte sur Benjamin. Timothée réalise qu’il a un coup de cœur. Damien déjoue les plans de Vanessa pour le caser.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 14 au 18 février 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note