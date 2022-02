« Les enfants de la télé » du 19 février 2022 : ce soir sur France 2 « 100 % fous rires »

5 ( 4 )

« Les enfants de la télé » du 19 février 2022 : ce soir sur France 2 une spéciale « 100 % fous rires ». En ce samedi soir, double ration pour les fans de Laurent Ruquier. En plus de son émission « On est en direct » diffusée en seconde partie de soirée, prime spécial du divertissement « Les enfants de la télé ».







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

« Les enfants de la télé » du 19 février 2022 : demandez le programme

Laurent Ruquier vous propose une nouvelle soirée spéciale des « Enfants de la télé ».

Avec de nombreux invités en plateau, vous redécouvrirez les sketchs cultes des Inconnus, des Nuls, de Thierry Le Luron, de Kad et Olivier… Les humoristes seront mis à l’honneur : de Florence Foresti à Muriel Robin, en passant par Coluche, il y en aura pour tous les goûts !



Mais ce n’est pas tout ! Nous replongerons dans les images cultes pleines de bonne humeur : les fous rires en plateaux les plus loufoques, les lapsus, etc., sans oublier tous ces moments où les problèmes de direct laissent place aux fous rires !

Les Enfants de la télé, 100 % fous rires, La grande soirée inédite pour rire en famille !

Rendez-vous ce soir, samedi 10 février 2022, avec Laurent Ruquier pour plus de 2 heures de rire et de bonne humeur sur France 2 et en replay sur France.TV

