Demain nous appartient spoilers : Victoire disparait, les départs de Maxime et Judith, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 21 au 25 février)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 21 au 25 février 2022 – Alors que le week-end ne fait que commencer, comme chaque samedi, il est temps de découvrir sur ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les départs de Maxime et de Judith !







En effet, alors qu’Alex est sorti de l’hôpital et qu’il doit réapparendre à vivre chez lui alors qu’il a tout oublié, Maxime part pour les Etats-Unis. Et surprise, Judith s’en va elle aussi ! Elle a été acceptée pour une formation de jeune entrepreneur et quitte le nid à son tour.

Pour Alex et Chloé, c’est compliqué… Alex ne se souvient toujours de rien et ne peut pas reprendre cette vie comme si tout était normal.



La police continue d’enquêter sur la disparition d’Emma. Et ça les mène vers Benjamin. Victoire pense elle aussi qu’il est lié à la disparition de l’adolescente. Et jeudi, Victoire disparait !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 21 au 25 février 2022

Lundi 21 février (épisode 1126) : Victoire trouve une preuve compromettante, ses doutes à propos de Benjamin semblent se confirmer. La police trouve enfin un suspect, mais leur enquête leur réserve bien des surprises. Le retour d’Alex chez les Delcourt met son couple à rude épreuve. Audrey a un rendez-vous galant, mais rien ne se passe comme prévu.

Mardi 22 février (épisode 1127) : L’attitude de Benjamin renforce les doutes autour de lui, mais la police semble avoir trouvé le suspect. La guerre est déclarée entre Vanessa et Tristan. Elsa se met en danger pour Timothée.

Mercredi 23 février (épisode 1128) : Georges peine à obtenir ce qu’il veut auprès du procureur. Victoire est sur le point de découvrir le secret de Benjamin. Judith doit prendre une décision difficile, mais elle peut compter sur le soutien de son père. Timothée tient à être parfait pour son date.

Jeudi 24 février (épisode 1129) : Victoire ne donne plus de nouvelles. Georges et Lionel semblent s’accorder sur l’identité du kidnappeur d’Emma. Les tensions semblent s’apaiser entre Vanessa et Tristan. Alex a trouvé le moyen de réunir sa famille.

Vendredi 25 février (épisode 1130) : Le sort d’Emma reste incertain. Victoire pourrait avoir une grande incidence sur l’affaire. Noor met les choses au clair avec Lilian, ce qui pousse Cédric à réagir. Le cabinet de Raphaëlle est le théâtre d’un retour inattendu.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 21 au 25 février 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

