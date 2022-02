« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 18 mars 2022

3.7 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 18 mars 2022 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans « Plus belle la vie » ? Pour les fans les plus impatients, comme tous les samedis, c’est le moment d’en savoir plus. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans trois semaines, on peut vous dire que les choses sont compliquées pour Delphine et son fils Théo.

De leur côté, Patrick et Babeth doivent faire une annonce concernant leur bébé et ce sera ensuite l’heure des au revoir avec Manon et Raphaël.



Quant à Luna, elle débute une nouvelle vie. Et Rochat se retrouve dans une situation compliquée…

Lundi 14 mars 2022, épisode 4496 : Alors que Delphine amorce un virage douloureux, Patrick et Babeth ont une révélation à faire et le Docteur Vidal enquête.

Mardi 15 mars 2022, épisode 4497 : L’inquiétude de Delphine va crescendo, tandis que Baptiste est rattrapé par sa vocation et Rochat est menacé.

Mercredi 16 mars 2022, épisode 4498 : Théo prend tous les risques, Baptiste agit en héros et c’est l’heure des au revoir chez les Nebout.

Jeudi 17 mars 2022, épisode 4499 : Franck, dépassé, s’inquiète de plus en plus, Baptiste va de surprise en surprise et Luna démarre une nouvelle vie.

Vendredi 18 mars 2022, épisode 4500 Delphine affronte le pire, Les enfants Castel font leur rentrée et la coloc est en pleine mutation.

