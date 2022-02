« E=M6 : les solutions pour sauver la planète » ce soir sur M6 (vendredi 11 février 2022)

4.9 ( 7 )

« E=M6 : les solutions pour sauver la planète » c’est ce soir, vendredi 11 février 2022 dès 21h10 sur M6 puis en replay sur 6PLAY. Votre émission dominicale se décline en prime dans le cadre de la semaine Green.







« E=M6 : les solutions pour sauver la planète » : présentation

Savons-nous vraiment ce qui nuit à l’environnement ? Par où faut-il commencer ? Il est temps de distinguer le vrai du faux pour agir efficacement !

Mac Lesggy vous emmène à la rencontre des solutions qui comptent pour sauver la planète. Logement, alimentation, transport et consommation seront décortiqués : les experts en bilan carbone Jean-Marc Jancovici et Quentin Guiniard passeront au crible toutes nos habitudes émettrices de gaz à effet de serre, pour nous permettre d’identifier les

sujets les plus impactants, les plus urgents à modifier et comprendre comment nous pourrons attendre l’objectif.

Et vous, savez-vous comment votre mode de vie impacte la planète ? Vous allez le découvrir grâce à un grand test à faire depuis votre canapé. À l’issue de cette émission, vous saurez enfin si vous êtes un acteur à part entière de la lutte contre le réchauffement climatique.



