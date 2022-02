« Ninja Warrior » du 11 février 2022 : ce soir c’est l’heure de la finale sur TF1

5 ( 4 )

« Ninja Warrior » du 11 février 2022. Ce soir c’est déjà l’heure de la finale de cette nouvelle saison de « Ninja Warrior ». Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.fr. Un ultime rendez-vous présenté comme toujours par le trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere.







Publicité











Publicité





« Ninja Warrior » du 11 février 2022 : ce soir c’est l’heure de la finale

Pour cette Grande finale, les candidats affronteront des obstacles toujours plus hauts et plus impressionnants ! Chacun n’a qu’un objectif en tête : gravir la mythique « Tour des Héros » et ses 23 mètres de haut ! Et à chaque parcours, les obstacles changent.

Tous rêvent de prendre la place de celui qui remet son titre en jeu, Jean Tezenas du Montcel, le seul et unique Ninja Warrior de France, et gravir les 23 mètres de la mythique « Tour des Héros » !



Publicité



#NinjaWarrior

Préparez-vous pour la Finale la plus folle de l'histoire de Ninja Warrior 💥

Cet ultime affrontement vous réserve des surprises incroyables !

⏰RDV vendredi dès 21h10 avec @Tof_Beaugrand, @DenisBrogniart et @IrisMittenaereO sur @TF1 pic.twitter.com/5XhQrmjV5t — Ninja Warrior (@NinjaWarriorTF1) February 9, 2022

Préparez-vous pour la Finale la plus folle de toute l’histoire de Ninja Warrior. Un ultime affrontement qui s’annonce riche en surprises incroyables ! Rendez-vous ce soir sans faute dès 21h10 sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note