E=M6 : les secrets de notre ventre enfin dévoilés, ce soir sur M6

E=M6 : les secrets de notre ventre enfin dévoilés

Dans ce nouveau grand prime exceptionnel, nous allons explorer ensemble un monde totalement méconnu qui est pourtant au cœur de notre vie : le monde de notre ventre. Grâce à la science, nous allons enfin percer les innombrables mystères qui se cachent derrière notre nombril… et nous ne sommes pas au bout de nos surprises !

Quels sont les organes qui interviennent dans notre digestion, à quoi servent-ils ? Comment les aider à mieux fonctionner ? En effet, près d’un Français sur deux se plaint de maux de ventre. Mais savez-vous où vous avez mal et pourquoi ? Nous allons répondre sans tabou à toutes ces questions essentielles à notre santé et à notre bien-être.

Au cours de cette grande soirée et grâce à des expériences étonnantes grandeur nature, nous allons comprendre comment fonctionne notre système digestif, s’il existe des aliments comme le lait ou les aliments acides qu’il faudrait éviter, ou encore pourquoi notre ventre et nos émotions sont si intimement liés.



Tout ce que nous ressentons se répercute sur notre système digestif, alors comment faire pour se sentir bien dans sa tête et donc bien dans son ventre ? Nous vous donnerons toutes les clefs pour comprendre ce mécanisme intérieur et retrouver enfin une parfaite harmonie. Et pour mieux comprendre ce qui se passe quand l’incroyable machine qu’est notre ventre s’enraye, nous avons fait appel à trois volontaires qui souffrent des problèmes digestifs les plus courants : Estelle a des reflux gastriques comme un Français sur trois, Laura est atteinte du syndrome de l’intestin irritable et Jean-Michel a la maladie du foie gras, une maladie en pleine expansion. Pendant trois mois, ils vont se soumettre à une expérience hors du commun et tester devant nos caméras des solutions : nouvelle hygiène de vie, nouveau régime alimentaire ou encore thérapies alternatives, pour tenter de mettre fin à leurs maux de ventre.

Les questions auxquelles E-M6 va répondre ce soir

– Que deviennent nos aliments une fois avalés ?

– Microbiote de l’intestin : des microbes qui nous veulent du bien ?

– Le lait : bon ou mauvais pour la santé ?

– Les aliments acides abîment-ils notre estomac ?

– Avons-nous vraiment un “deuxième cerveau”dans le ventre ?

Le saviez-vous ?

✔ Il faut mâcher 12 fois chaque bouchée pour que le travail de la salive et de la mastication soit efficace

✔ Notre estomac est un peu comme une chaussette : plutôt plat à jeun, il peut augmenter jusqu’à 10 fois sa taille au cours de la digestion

✔ L’estomac met environ 6 heures à se vidanger. Plus on mange copieux, plus le temps de vidange va s’allonger. Les lipides sont par ailleurs plus longs à être digérés. C’est pourquoi un repas “gras” pèse parfois longtemps sur l’estomac.

✔ Il est préférable de dormir du côté gauche si on a des reflux gastro-œsophagiens : en effet, anatomiquement, il sera plus difficile au contenu de votre estomac de se déverser dans votre œsophage.

✔ Notre intestin grêle a des mensurations complétement incroyables : il peut mesurer jusqu’à 7,50 mètres ! Et si on le déplie complètement, la surface de notre intestin est équivalente à un terrain de football !

✔ Il n’y a pas de lactose dans l’emmental, comme dans la plupart des fromages à pâtedure.

✔ Notre tube digestif comprend 200 millions de neurones soit l’équivalent du cerveau d’un petit chien !

✔ À 3 ans, notre microbiote a atteint sa maturité. Il s’acquiert dès la naissance, au contact de la mère (naissance par voie basse) ou de la salle d’accouchement (naissance par césarienne) puis augmente chaque jour en fonction de notre alimentation et de notre environnement

Pourquoi notre ventre et nos émotions sont-ils liés ? Comment fonctionne réellement notre système digestif ? 🤔@MacLesggy vous donne toutes les réponses dans #EM6, mercredi à 21.05 📺 pic.twitter.com/pfidFY6N7h — M6 (@M6) September 20, 2020

Dans cette émission, E=M6 va lever le voile sur les mystères de notre ventre !

