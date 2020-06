E=M6 du 29 juin 2020 : au sommaire ce soir « Les idées reçues qui vous empêchent de maigrir »

4.6 ( 12 )



E=M6 du 29 juin 2020. Ce soir un prime spécial de l’émission de Mac Lesggy nous sera proposé dès 21h05. À quelques jours maintenant des vacances d’été, il aura pour thème : « Les idées reçues qui vous empêchent de maigrir ». Gageons que les fameuses ménagères seront nombreuses au rendez-vous. Pour ne pas en rater une miette, branchez-vous sur sur la chaîne dès 21h05 ou en replay et streaming sur 6Play.



E=-M6 du 29 juin 2020 : sommaire et présentation

LES IDÉES REÇUES QUI VOUS EMPÊCHENT DE MAIGRIR : partie 1 et 2

Ce nouveau numéro de e=m6 s’attaque aux idées reçues liées à l’alimentation et à la perte de poids. S’il est vrai que le surpoids et l’obésité touchent aujourd’hui près de 50% des Français, ces mêmes Français n’ont « paradoxalement » jamais fait autant de régimes de leur vie. Ce paradoxe n’en est pas un : les idées reçues sur le poids et surtout sur la manière de le perdre perdurent et contribuent à entretenir plutôt qu’à enrayer l’épidémie de surpoids.

Dans ce numéro exceptionnel, Mac Lesggy, accompagné du Dr Diana Kadouch, spécialiste des questions de nutrition, de sport et de surpoids, vont nous aider à y voir plus clair, à comprendre pourquoi les régimes proposés dans la presse ne sont pas la solution pour perdre durablement du poids et proposer des solutions claires. Alimentation, sport, troubles du comportement alimentaire, problème de sommeil ou de stress : nous aborderons tout ce qui influence le chiffre sur la balance. En commençant par la première des questions : a-t-on tous un poids idéal à atteindre ? À quel moment doit-on se contraindre à un rééquilibrage alimentaire ?



À travers le parcours de trois personnes en surpoids ou en obésité qui ont accepté d’être accompagnées pendant plusieurs mois dans leur perte de poids, nous allons enfin percer à jour les idées reçues qui nous empêchent de perdre du poids, comprendre comment être en bonne santé, sans s’imposer des régimes inutiles et inefficaces.

E=M6 :Extrait vidéo

Voici un petit extrait vidéo de votre émission de ce soir…

E=M6 spéciale « Les idées reçues qui vous empêchent de maigrir », c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6Play.

