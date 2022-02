Ici tout commence du 23 février : Anaïs ne veut plus parler à Lisandro (résumé + vidéo épisode 342)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 23 février, résumé et vidéo de l’épisode 342 – Après l’intervention de Jasmine, rien ne va plus entre Lisandro et Anaïs ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Anaïs ne veut plus parler à Lisandro, qui quant à lui ne comprend pas qu’elle soit passée par Jasmine pour lui rendre ses clés…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 342



Rose tente d’aider Lisandro depuis sa rupture avec Anaïs. Il en est persuadé : Anaïs ne reviendra pas. Mais Rose le pousse à aller lui parler pour mettre les choses au clair, en vain… Elle refuse de lui parler, il semblerait que leur rupture soit définitive !

A la suite d’une nouvelle action des végétariens, la situation devient intenable à l’institut. Confrontée à un douloureux dilemme, Ambre pleure ses amours. Souleymane tente une nouvelle approche pour séduire Deva.

Ici tout commence – extrait vidéo du 23 février

