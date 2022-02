Audiences TV prime 22 février 2022 : « Alexandra Ehle » et « Koh-Lanta » au coude-à-coude !

4.4 ( 11 )

Audiences TV prime 22 février 2022. Hier soir, dans la course à l’audimat de la première partie de soirée, match très serré entre TF1 et France 3.







Sur France 3 l’épisode inédit de la série portée par Julie Depardieu « Alexandra Ehle » a pu compter sur 4.40 millions de téléspectateurs soit 19.9% du public présent devant son poste de télévision.

Sur TF1 le lancement de la nouvelle saison de « Koh-Lanta » (résumé et premiers éliminés ICI) affiche en moyenne 4.27 millions d’inconditionnels sur les deux parties, et jusqu’à 4.55 millions pour la première, et 23.2% de part de marché. Un score en baisse mais de très grosses performances sur cibles, notamment le public jeune et féminin avec jusqu’à 48% des 15-24 ans et 42% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences#Leader & très puissant sur cible pour le lancement de #KohLanta, le totem maudit 📌4,5M tvsp Et en moyenne sur l'ensemble de la soirée :

✅42% PdA FRDA-50

✅47% PdA 15-24

✅48% PdA 15-34

✅38% PdA 4-14

✅40% PdA 25/49 ➡️RDV mardi prochain pour la suite

⏯️@MYTF1 pic.twitter.com/4rDUlbw5U7 — TF1 Pro (@TF1Pro) February 23, 2022

Audiences TV prime 22 février 2022 : autres chaînes

Déception pour France 2 avec « Nos terres inconnues ». L’escale en Corse avec Barbara Pravi n’a convaincu que 2.20 millions de personnes soit 10.3% des téléspectateurs.

M6 suit avec la rediffusion du film britannique « Nanny McPhee » avec Emma Thompson et Colin Firth. Mais seuls 1.46 million de Français ont répondu à l’appel (pda 6.8%).

TFX complète le top 5 avec le film « Wasabi » vu ou revu par 948.000 cinéphiles (4.4% de pda).

