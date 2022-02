« Je te promets » du 21 février 2022 : les deux épisodes de ce soir sur TF1 (saison 2)

4.2 ( 5 )

« Je te promets » du 21 février 2022. Le « This Is Us » français est de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la 2ème saison. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur MYTF1 pour deux épisodes inédits !







Publicité











Publicité





Au casting cette année encore Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé ou bien encore Narcisse Mame.

« Je te promets » du 21 février 2022 : les deux épisodes de ce soir

Épisode de 21h10 : Florence assiste, impuissante, à une explosion de haine entre Mica et Mathis le jour de l’enterrement de Paul. Aujourd’hui, Mica doit recevoir les clés de sa ville natale, mais son retour au pays tourne au fiasco à cause de son addiction. Maud est prête à surmonter ses douleurs du passé en offrant un chien à Tanguy pour son anniversaire. Mathis essaie de trouver le moyen de faire parler Ana au sujet de sa fugue.



Publicité





Épisode de 22h05 : Lors d’un vide-greniers, le couple Gallo fait une mise au point. Ils surprotègent Maud et Mathis et en oublient Mica, qui va leur faire savoir. Dans le présent, Mica règle aussi ses comptes avec ses proches lors d’une thérapie familiale. Mathis essaie de faire bonne figure et de l’aider malgré ses ressentiments après l’accident avec Ana. Quant à Maud, elle fait à nouveau des crises de boulimie, ce que Tanguy ne tarde pas à découvrir.

La bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce de cette nouvelle semaine de diffusion…

Quelle audience cette semaine ?

La semaine dernière votre série a subi un petit coup de mou ne réunissant plus que 2.74 millions de téléspectateurs pour 15.1% de part de marché. En baisse sensible sur une semaine en raison du succès de « L’amour est dans le pré » sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note