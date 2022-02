5 ( 3 )

« L’amour est dans le pré » du 21 février 2022 : ce soir, les portraits de la saison 17 (partie 2). Ce soir, suite de la nouvelle saison de l’émission de M6 « L’amour est dans le pré ». Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY pour découvrir la seconde et dernière partie des portraits des 13 agriculteurs de cette nouvelle saison.







« L’amour est dans le pré » du 21 février 2022 : ce soir, les portraits partie 2

Cette saison treize nouveaux cœurs à prendre se lancent à leur tour dans la grande aventure L’amour est dans le pré ! Un objectif, un seul : les papillons dans le ventre, le grand frisson, LA rencontre qui changera peut-être leur vie à jamais.

Partie aux quatre coins de la France, Karine Le Marchand vous emmène découvrir celles et ceux qui s’apprêtent à partager, sans fard, leur quête amoureuse. Et certains profils vont vous surprendre !

9 hommes, 4 femmes, âgés de 24 à 72 ans. Leurs trajectoires sont nombreuses et singulières. Leurs métiers le sont tout autant. Éleveurs, céréaliers, viticulteurs, arboriculteurs mais aussi inséminateurs, castanéiculteurs et même… maitre brasseurs !

Leurs accents corse, ch’ti, du sud, de l’ouest et de l’est vont résonner durant plusieurs mois dans vos salons. Leurs histoires vont à n’en pas douter vous émouvoir, vous amuser, vous irriter parfois aussi. Surtout elles nous rappelleront une fois de plus qu’il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux.



Regardez bien les portraits de ces treize agriculteurs à la recherche de l’âme sœur et écoutez-les attentivement. Si vous sentez que votre cœur bat plus fort, laissez-vous guider, prenez un papier, un stylo ou votre plus beau clavier… et écrivez !

La bande-annonce

« Ils ont de l’humour et de l’amour à revendre »… découvrez leurs portraits ce soir sur M6

Lundi 21 février à 21.10, Karine Le Marchand rencontre de nouveaux agriculteurs dans L'amour est dans le pré

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière l’émission a fait un retour en fanfare en réunissant 3.39 millions de fidèles en moyenne soit 18.3% du public présent devant son poste de télévision. Deux records d’audience à la clé : depuis 9 ans sur l’ensemble du public et depuis 7 ans sur les FRDA-50.

#Audience #ADP @M6

présenté par Karine Le Marchand Record en 4+ et -50 ans depuis 9 ans et en FRDA depuis 7 ans pour les portraits Leader en 4+, FRDA-50 et -50 ans 18% en 4+

23% auprès des FRDA

22% auprès des -50 ans

33% auprès des 25-34 ans

3.4M tlsp (pic 4.2M)

