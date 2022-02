« Leonardo » : tout sur la série évènement qui débarque ce soir sur France 2 (lundi 7 février 2022)

4 ( 4 )

« Leonardo » une série évènement à découvrir dès ce soir sur France 2 ou en streaming et replay sur France.TV à partir de 21h10. Cette superproduction internationale produite par Lux Vide, avec RAI Fiction et Big Light Productions, s’inscrit dans la stratégie d’alliances suivie par France Télévisions depuis 2018 pour enrichir la programmation de notre service public national avec des coproductions de séries européennes ambitieuses dans leurs moyens, leurs narrations, leurs talents associés.







« Leonardo » : à propos

Auprès des deux créateurs, les talentueux Frank Spotnitz (X-Files, The Man in the High Castle) et Steve Thompson (Sherlock), les épisodes ont été réalisés par Dan Percival (The Man in the High Castle) et Alexis Sweet (Don Matteo), la musique composée par John Paesano (Penny Dreadful : City of Angels, Spiderman, The Maze Runner) et le montage effectué par Michelle Tesoro (Le jeu de la dame). Cette série a mobilisé 3 000 personnes pendant plus de 2 000 heures de production et nécessité la construction pendant cinq mois d’un site complet de 20 000 mètres carrés de décors dans les studios de Lux Vide à Formello pour reconstituer Florence et Milan, en sus d’une cinquantaine d’autres lieux de tournage. Le public appréciera la richesse des quelque 2 500 costumes, la précision et la qualité des reconstitutions.

Leonardo n’est pas un « biopic » mais un véritable spectacle familial divertissant et culturel. Ses deux créateurs se sont documentés aux meilleures sources pour imaginer une histoire originale en 8 épisodes, et découvrir ou redécouvrir 8 œuvres de Léonard de Vinci. Pour mieux explorer l’intimité du génie, sa curiosité pour les arts et les sciences, révéler ses secrets et les drames derrière son art, montrer comment son œuvre s’est rapidement affranchie des règles établies, les créateurs ont développé une intrigue à rebondissements, mêlant fiction et réalité, suspense et création, autour d’une des muses de Leonardo, Caterina da Cremona.

Outre l’Italie et la France, LEONARDO parcourt le monde, diffusée au Royaume Uni, au Canada, en Espagne, en Europe centrale, aux Pays-Bas, et même en Inde.



Résumé général, histoire

Cette série en huit parties nous plonge en plein XVIe siècle, lors de l’arrestation du peintre et inventeur Leonardo da Vinci à Florence. Suspecté de détenir des informations sur la mystérieuse disparition de Caterina da Cremona, il va être emprisonné et interrogé longuement sur sa relation avec celle qui fut plus que sa muse. L’occasion pour lui de revenir sur les moments les plus importants de sa vie et de sa carrière.

Casting : interprètes et personnages

Dans les rôles principaux :

Aidan Turner (Leonardo da Vinci)

Matilda de Angelis (Caterina da Cremona)

Giancarlo Giannini (Andrea del Verrocchio)

Freddie Highmore (Stefano Giraldi),

Carlos Cuevas (Salai)

James D’Arcy (Ludovico Sforza)

Robin Renucci (Piero da Vinci)

Hugo Becker (Thierry)

Bande-annonce, extrait vidéo

Découvrez maintenant des images de votre nouvelle série évènement.

Qui était Leonardo Da Vinci, qui était l'homme derrière le génie ?#Leonardo : la série à succès, inspirée de la vie de Leonard de Vinci, est à découvrir dès lundi sur notre antenne et en intégralité sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf pic.twitter.com/Dl3XGcYYUB — France 2 (@France2tv) February 5, 2022

« Leonardo », la série à succès inspirée de la vie de Leonard de Vinci est à découvrir ce soir dès 21h10 sur France 2 puis en replay sur France.TV

